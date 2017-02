Alors qu’en Belgique, la commission parlementaire se penche méticuleusement sur des couacs dans l’enquête sur les attentats de Paris et de Bruxelles, la France est moins encline à l’autocritique. Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a raillé la commission d’enquête française et ses propositions. L’intérêt médiatique a été limité. Et le rapport semble déjà être tombé dans l’oubli.

D’où l’intérêt du livre que viennent de publier les journalistes Eric Pelletier ("Le Parisien") et Christophe Dubois (TF1). Par petites touches, les deux auteurs s’interrogent sur les propres couacs des services français, leurs rivalités et leur dépendance à l’égard du Renseignement américain. "On a un peu trop ironisé en France sur la cavale de quatre mois de Salah Abdeslam. Colonna, c’est quatre ans et demi", souligne Eric Pelletier. "C’est l’arrogance française. Tant qu’on n’aura pas regardé nos erreurs, on n’avancera pas."

Malaise

Selon eux, une "sorte de fâcherie" s’est installée entre les justices belge et française à la suite de la divulgation par la presse française de pans entiers de l’enquête commune après les attentats de Paris. Les critiques acerbes de M. Cazeneuve ont aussi irrité les Belges tant et si bien qu’après les attentats de Bruxelles, le 22 mars, la police fédérale belge s’est tournée vers le FBI américain pour lancer une "joint investigation team" (JIT). Quatre des victimes à Zaventem étaient américaines.

"Le schéma le plus abouti de la coopération judiciaire européenne, c’était la France et la Belgique. Une brèche s’est ouverte dans laquelle le FBI s’est engouffré", analyse le journaliste du "Parisien". "Le courant ne passait plus à tel point que la direction centrale de la police judiciaire se demandait si cela valait encore la peine de dépêcher à Bruxelles des policiers coincés dans une pièce." Les auteurs écrivent que, conscient du malaise, Bernard Cazeneuve, lors de son audition en juin 2016 devant la commission d’enquête parlementaire, a volontairement omis de lire une phrase dans la version écrite de son discours, dans laquelle il relevait sèchement que les services belges n’avaient pas détecté la présence des terroristes. Il faisait allusion aux allées et venues d’Abaaoud en Europe, et à sa présence en Belgique plusieurs semaines avant les attentats du 13 novembre 2015. Selon des documents déclassifiés de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), datés du 4 septembre 2015, la neutralisation du Molenbeekois était devenue "une priorité" pour la France.

Passage obligé par Washington

Comme les Belges, les services français sont obligés de "passer par Washington" pour décrypter des communications de type WhatsApp. Selon les auteurs, c’est grâce à la CIA et à la NSA qu’une douzaine de numéros de téléphone utilisés par Abaaoud à Athènes ont été identifiés, permettant une opération en janvier 2015 contre le djihadiste belge qui en échappe de justesse. Les informations que la DGSE récolte à Athènes ne seront transmises à la sécurité intérieure française, la DGSI, que "quelques mois plus tard", alors que cette dernière travaille aussi sur le terrorisme, notamment sur la filière de Trappes.

A noter que le parquet fédéral belge conteste qu’il y ait une rupture avec la justice française après les attentats de Bruxelles. "Ce n’est pas vrai. Nous avons de bons contacts avec les policiers français, quasi journaliers", nous dit son magistrat porte-parole, Eric Van der Sijpt. Mais il est vrai que deux enquêtes communes (JIT) ont été mises sur pied, l’une avec les Français pour Paris, l’autre avec les Américains pour Bruxelles.





"Où sont passés nos espions ?", par Christophe Dubois et Eric Pelletier, Albin Michel, 2017, 334 pages, environ 21,50 euros.