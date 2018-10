Quelques jours à peine après le séisme suivi d'un tsunami qui a frappé Célèbes, le volcan Soputan est entré en éruption mercredi sur l'île indonésienne. Le nuage de cendres s'est étiré dans le ciel sur plusieurs kilomètres, mais ne devrait pas gêner le trafic aérien. Aucun blessé n'a été recensé pour le moment. Les autorités mettent cependant en garde contre de possibles coulées de boue aux alentours du volcan. Le volcan Soputan se trouve à 900 kilomètres de l'endroit touché par le tremblement de terre couplé au tsunami meurtriers.

Près de 1.400 personnes ont péri et quelque 200.000 nécessitent une aide d'urgence après cette double catastrophe naturelle, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Le nombre de disparus n'a pas encore pu être établi avec certitude mais 66.000 maisons ont été détruites.

Les survivants combattent la faim et la soif en raison d'un manque d'eau potable et de nourriture, et les autorités locales sont dépassés par le nombre de blessés à traiter. L'accès à l'électricité et aux carburant est par ailleurs limité et l'état d'hygiène est préoccupant. Le climat indonésien, chaud et humide, augmente en effet les risques d'épidémies.