Un ancien chauffeur travaillant pour ArcelorMittal Florange accuse l'entreprise d'avoir fait déverser des centaines de m³ d'acide dans la nature. Une enquête a été ouverte par la direction régionale de l'environnement.

Vidéo à l'appui, l'homme explique avoir déversé durant trois mois des centaines de mètres cubes d'acide en pleine nature, "à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau des habitations". Une demande qui aurait été formulée par AcelorMittal Florange. Selon lui, l'entreprise lui donnait accès à ce crassier dans lequel il pouvait déverser des produits polluants qui auraient normalement dû être recyclés au centre de dépollution de Malancourt-la-Montagne.

Ce chauffeur de camion, ancien sous-traitant pour ArcelorMittal, explique son quotidien à France Bleu Lorraine Nord et au Républicain Lorrain. "Je transportais de l'acide usagé. On me disait de charger l'acide et d'aller au crassier, avec la complicité des salariés d'Arcelor. Ils me donnaient des bons de livraison qui n'indiquaient pas que c'était de l'acide, juste que c'était de la boue de fer ou d'épuration. J'arrivais à Florange, et là je me retrouvais au crassier, à brancher mes tuyaux pour déverser mon chargement en pleine nature, directement au sol. Les rochers éclataient à cause du produit. J'avais pour consigne de ne pas tout déverser au même endroit pour ne pas défoncer la nature".

Le salarié a fini par en parler à un pompier travaillant pour ArcelorMittal. Sa direction l'a appris et le camionneur a été licencié pour "rupture de discrétion commerciale".

De son côté, l'entreprise affirme être en règle et assure qu'il n'y a aucun risque environnemental ou sanitaire. "La direction parle d'une erreur ou d'un acte isolé et ponctuel", explique Le Républicain Lorrain. "Le crassier est très encadré et contrôlé", ajoute-t-on du côté du groupe sidérurgique.