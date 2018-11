Le président américain Donald Trump a dénoncé vendredi soir, à son arrivée à Paris, les propos "très insultants" de son homologue français Emmanuel Macron sur la création d'une armée européenne.

"Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie", a tweeté M. Trump au moment même où Air Force One atterrissait à l'aéroport international d'Orly, près de Paris.

"Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les Etats-Unis subventionnent largement!", a ajouté le président américain.

"L'armée européenne" prônée par Emmanuel Macron ne vise pas les Etats-Unis, a déclaré la présidence française, évoquant une "confusion" dans l'interprétation des propos du président français qui ont déclenché la fureur de Donald Trump. Cette déclaration du chef de l'Etat français mardi sur la radio Europe 1, avait suscité un tweet furieux vendredi soir du président américain, jugeant "très insultant" que l'Europe veuille se protéger des Etats-Unis.

Dans cet entretien, M. Macron avait successivement évoqué les menaces pour l'Europe d'intrusions dans le cyberespace, puis le retrait américain annoncé du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire (INF), conclu à l'époque de la Guerre froide.

"Je comprends que l'enchaînement des sujets dans l'interview puissent créer de la confusion mais ce sont bien deux sujets différents, le traité INF et ce sujet d'une force de défense des Européens où il y a des travaux en cours", a souligné samedi la présidence française auprès de la presse.

Emmanuel Macron "n'a jamais dit qu'il fallait créer une armée européenne contre les Etats-Unis", a-t-on ajouté. Mais, dans la mesure où le retrait du traité INF "concerne la sécurité de l'Europe, il faut que l'Europe puisse être associée au dialogue sur ce sujet", a-t-on poursuivi.

Le président Macron avait déclaré mardi: "Nous sommes bousculés par les tentatives d'intrusion dans le cyberespace et l'intervention d'ailleurs dans notre vie démocratique de plusieurs. Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis d'Amérique". Avant d'ajouter: "Quand je vois le président Trump annoncer il y a quelques semaines le fait qu'il sorte d'un grand traité de désarmement qui avait été pris, je le rappelle, après la crise des euromissiles au milieu des années 80 qui avait frappé l'Europe. Qui en est la victime principale ? L'Europe et sa sécurité".