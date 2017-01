La conférence d’Astana est le fruit du retour de la totalité de la ville d’Alep dans le giron de l’Etat syrien. C’est là, dans la deuxième ville de Syrie, que sont apparues au grand jour les "manipulations" du récit médiatique dominant de la guerre en Syrie, comme le pointe le sociologue et politologue Rudolf el Kareh, un spécialiste du Moyen-Orient régulièrement consulté par les institutions européennes.

Le cessez-le-feu général, mais partiel dans les faits puisque l’armée syrienne en exclut la région de Damas, peut-il déboucher sur un véritable processus de négociations de paix, dont Astana marquerait le début ?

Il n’y a pas de cessez-le-feu. Ce qui sera discuté lors de la rencontre d’Astana au Kazahstan, c’est un processus de cessation des opérations de guerre qui concerneront les groupes armés décidés à rejoindre le processus politique, hormis bien sûr Daech, Al Nosra et leurs clones. Ce processus se fera dans le cadre des institutions et du cadre constitutionnel de l’Etat syrien, ce qui n’exclut nullement, ultérieurement, leur réforme, mais dans une perspective nationale maîtrisée et apaisée. Vous parlez de Damas. Il s’agit en fait de la région de la vallée de Barada où se trouvent les sources alimentant en eau l’agglomération de la capitale, six millions de personnes. Les bandes d’Al Nosra en ont été en grande partie délogées après leur tentative de polluer les stations de pompage et de faire échouer les dispositifs de réconciliation entamés par des groupes armés locaux sous la pression de la population des localités de la vallée.

Mais Astana a également un autre objectif, celui de mettre en place un mécanisme d’encadrement d’un retour des autorités turques à la raison malgré leurs doubles jeux irresponsables permanents et leurs deliriums idéologiques. Le territoire turc a été la porte majeure de la crise de Syrie. Elle doit se refermer. Mais personne n’a intérêt à l’implosion de l’Etat turc. Ce serait un cataclysme catastrophique. La rencontre permettra aussi de comprendre dans quelle mesure les orientations de la nouvelle administration américaine pèseront sur les évolutions du terrain et sur le processus politique.