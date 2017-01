Le Las Vegas de la côte Est : c’est ainsi qu’Atlantic City est volontiers présentée. Ou plutôt était. Car, si la capitale mondiale du jeu forme plus que jamais une oasis de prospérité dans le désert du Nevada, son émule atlantique est, quant à elle, non seulement au bord de l’océan, mais au bord du gouffre. On a l’intuition de ce déclin quand on arrive par la route 40, plutôt que par l’Expressway qui relie directement la station balnéaire à Philadelphie. On passe, certes, par Pleasantville, mais les derniers kilomètres n’ont vraiment rien de plaisant. Des motels et des commerces à l’abandon modulent un horizon que la brume dégagée par la lourde chaleur de l’été achèverait sinon de rendre on ne peut plus terne et plat.

Le Boardwalk, la célèbre promenade qui longe la mer sur plusieurs kilomètres, peut donner le change, avec ses boutiques de souvenirs, ses terrasses de café et ses fast-food bruyants. L’été, les touristes, en quête de fraîcheur plus que de n’importe quoi d’autre, s’y pressent - sans se bousculer pour autant. Cette animation contraste avec la torpeur dans laquelle le reste de la ville est plongé, une fois franchi l’alignement de casinos et d’hôtels qui forme un rempart le long du Boardwalk. Signe que l’activité tourne au ralenti, au plus fort de la pleine saison, on peut garer sa voiture pour quatre dollars la journée - six ou sept fois moins que le tarif habituel. Un panneau publicitaire géant le confirme : il annonce un festival du film… qui a eu lieu en mars 2015.

(...)