L'assaillant qui a tué deux jeunes femmes dimanche à Marseille (sud-est), n'avait pas pu être détenu la veille de l'attaque, malgré son arrestation pour vol, car le fonctionnaire ayant autorité à le faire était absent, a-t-on appris lundi de sources proches de l'enquête.

L'assaillant avait été interpellé pour vol et placé en garde à vue, le vendredi précédant l'attaque à Lyon (est). En situation irrégulière, il tombait sous le coup d'une mesure de reconduite à la frontière, et était donc susceptible d'être placé auparavant dans un centre de rétention administrative.

Mais "la personne de permanence à la préfecture du Rhône (est), ayant autorité pour signer l'Obligation de quitter le territoire (OQTF) et le placement en centre de rétention de l'assaillant de Marseille, était absente", ce qui a empêché la procédure d'arriver à son terme, a expliqué une de ces sources.

"Il y avait aussi un problème de disponibilité de place en rétention le samedi matin", a fait valoir de son côté une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien Le Parisien.

A la suite de ces révélations, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a saisi l'Inspection générale de l'administration (IGA).

"Cette décision vise à faire toute la lumière sur l'action des services de l'Etat et à être en mesure d'en tirer, si nécessaire, les enseignements", a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Connu depuis 2005 des services de police sous sept identités différentes pour des faits de droit commun, cet étranger en situation irrégulière avait été interpellé vendredi à Lyon (est) pour vol à l'étalage.

"Il a alors présenté un passeport tunisien délivré le 18 novembre 2014 au nom de Ahmed H., né le 9 novembre 1987 à Bizerte en Tunisie", a indiqué le procureur de Paris François Molins lors d'une conférence de presse.

Des investigations sont "en cours pour s'assurer de l'authenticité" du passeport, qu'il n'avait pas sur lui au moment de l'attaque à Marseille.

Pendant sa garde à vue, l'assaillant avait déclaré aux policiers vivre à Lyon, "s'était dit sans domicile fixe et sans emploi autre que des missions non déclarées comme peintre", "consommateur de drogues dures" et "divorcé", a poursuivi M. Molins.

Il avait été relâché samedi après le classement sans suite de la procédure "pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée", et "les autorités préfectorales locales n'ont pas été en mesure de prendre une mesure d'éloignement à son encontre", a souligné le procureur.

Acte barbare

Alors qu'il était assis sur un banc, l'homme "s'est soudainement levé" en direction d'"une première victime à laquelle il a porté plusieurs coups de couteau avant de partir en courant puis, faisant un mouvement circulaire, il est revenu sur ses pas et a agressé une deuxième victime à qui il a pareillement asséné plusieurs violents coups de couteau" avec une lame de 20 cm, a relaté le procureur.

Une passante a tenté d'intervenir en portant à l'auteur des coups avec un porte-drapeau. L'homme s'est ensuite rué sur une patrouille Sentinelle, avant d'être abattu.

"J'ai entendu crier et une personne s'est effondrée", a raconté dimanche Mélanie Petit, une étudiante de 18 ans qui attendait une correspondance à Saint-Charles.

Le président Emmanuel Macron s'est dit "profondément indigné par cet acte barbare". La ministre des Armées Florence Parly a salué le "professionnalisme" des militaires qui ont abattu l'agresseur.

Ce nouvel attentat intervient deux jours avant le vote à l'Assemblée nationale d'un projet de loi antiterroriste controversé qui vise à transposer dans le droit commun certaines mesures de l'état d'urgence instauré par l'ancien gouvernement socialiste après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts).

Lundi s'ouvre par ailleurs le procès pour complicité du frère de Mohamed Merah, qui avait tué au nom du jihad en mars 2012 sept personnes dont trois enfants d'une école juive à Toulouse (sud-ouest) et dans ses environs.

Depuis, la France a été frappée à de multiples reprises, notamment en janvier 2015 (17 morts) contre le journal satirique Charlie Hebdo et une épicerie juive.

Le groupe EI, en pleine déroute en Irak et en Syrie où il avait proclamé un califat en 2014, continue de menacer la France de représailles pour sa participation à la coalition militaire internationale dans ces deux pays.