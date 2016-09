Attaque à New York: La police recherche un homme de 28 ans pouvant "être armé et dangereux"

International

La police de New York et le FBI ont lancé lundi un avis de recherche contre un homme de 28 ans, Ahmad Khan Rahami, qu'elle voudrait interroger à propos de l'explosion d'une bombe à New York samedi soir qui a fait 29 blessés.

Le porte-parole de la police de New York, J. Peter Donald, a tweeté une photo du suspect. Le maire de la ville Bill De Blasio, interrogé sur la chaîne de télévision CNN, a prévenu que l'homme pouvait "être armé et dangereux". Ahmad Khan Rahami est d'origine afghane et réside dans le New Jersey, Etat voisin de New York.

M. De Blasio n'a pas voulu préciser si l'homme recherché était à la tête d'un réseau plus vaste: "Les choses évoluent très vite et nous serons en mesure d'en dire plus dans les heures qui viennent". Il a aussi demandé l'aide du public: "Nous avons besoin que les gens nous aident. Quiconque aurait des informations sur cette affaire, il nous les faut maintenant", a-t-il encore dit sur ABC.

Cet avis de recherche est lancé après un week-end qui a vu plusieurs attaques se produire aux Etats-Unis. La principale est intervenue samedi soir avec l'explosion d'une bombe artisanale à New York, qui a fait 29 blessés dans le quartier animé de Chelsea. Un autre engin explosif a été retrouvé à proximité, qui n'avait pas explosé.

Dans le Minnesota, un homme a blessé samedi soir neuf personnes à l'arme blanche dans un centre commercial avant d'être abattu, une attaque revendiquée le lendemain par le groupe Etat islamique.

Plus tôt samedi, une bombe avait explosé dans le New Jersey sur le parcours d'une course à pied, sans faire de blessés car le départ de l'épreuve avait été retardé. Trois autres bombes artisanales ont été trouvées sur les lieux, qui n'avaient pas explosé.

La police a également trouvé dimanche soir plusieurs autres engins explosifs artisanaux, dont un s'est déclenché lors d'une tentative de désamorçage dans le New Jersey, près de New York..

Les autorités ne voient pour l'instant aucune preuve d'une coordination entre les différents attentats ou tentatives, mais le fait qu'ils soient tous survenus en moins de 24 heures relance les craintes d'attaques terroristes de grande ampleur.





5 personnes en lien avec l'attaque à Chelsea auraient été interpellées

Cinq personnes ont été interpellées dimanche soir en lien avec l'attaque qui a frappé le quartier de Chelsea samedi, ont rapporté plusieurs médias américains, tandis qu'un autre engin suspect a été découvert dans le New Jersey.

Selon ces médias, les cinq suspects auraient été arrêtés à bord d'un véhicule qui circulait sur la Belt Parkway, une autoroute qui passe au sud du district de Brooklyn. Il venait de déboucher du Verrazano Bridge, le pont qui relie le district de Staten Island à celui de Brooklyn. Le bureau du FBI de New York a indiqué, sur son compte Twitter, avoir arrêté un véhicule en lien avec l'enquête, mais n'a pas confirmé d'arrestations et assuré que "personne (n'avait) été inculpé". Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la police de New York s'est refusé à confirmer ces interpellations, indiquant simplement que "l'enquête se (poursuivait)".

L'enquête concerne l'explosion d'un engin samedi en début de soirée dans le quartier de Chelsea, qui a fait 29 blessés légers.

Selon le New York Daily News, Les enquêteurs auraient identifié un suspect grâce à la vidéosurveillance récupérée à Chelsea. Mais il n'est pas établi que cette personne figurait parmi les cinq passagers du véhicule intercepté dimanche, toujours selon le site du quotidien.

Dimanche soir également, un colis suspect a été repéré aux abords de la gare d'Elizabeth, dans le New Jersey, a indiqué lors d'un point de presse le maire de la ville, J. Christian Bollwage. Selon lui, les deux passants qui ont, les premiers, repéré le colis, ont aperçu des fils électriques et un tuyau métallique.

La gare d'Elizabeth a été fermée et le trafic ferroviaire interrompu, a indiqué dimanche, sur son compte Twitter, la régie des transports du New Jersey (New Jersey Transit). La ville d'Elizabeth est relativement proche de Staten Island et du Verazzano Bridge.

Samedi, une deuxième bombe artisanale avait été découverte près du lieu de l'explosion à Manhattan.

Quelques heures plus tôt, dans le New Jersey, une bombe artisanale avait explosé dans la ville de Seaside Park, sur le parcours d'une course à pied à laquelle participaient des centaines de coureurs. Elle n'a pas fait de victime, sans doute parce que le départ de la course avait été retardé, selon un porte-parole du procureur local. Trois autres bombes à retardement, qui n'avaient pas fonctionné, avaient été retrouvées sur place samedi.