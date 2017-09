Une attaque terroriste s'est produite vendredi matin dans une station du métro londonien dans le sud-ouest de la capitale britannique, alors que des témoins cités par les médias britanniques ont évoqué une "explosion". Les autorités ont indiqué traiter l'incident comme un attaque terroriste.

"Nous sommes au courant d'un incident à la station de métro de Parsons Green. Des policiers sont sur place", a tweeté la police de la ville.

Une journaliste du site Metro.co.uk, présente sur place, a elle aussi évoqué des personnes blessées au visage. Des photos diffusées sur Twitter montrent un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché à l'intérieur d'une rame de métro.

Natasha Wills, Directrice assistante des opérations du service des ambulances de Londres a déclaré: "Nous avons été averti vers 8h20 (9h20 en Belgique) qu'il y avait eu un incident à la station de métro Parsons Green. Nous avons envoyé toutes les ressources et les personnes nécessaires en moins de 5 minutes pour prodiguer les premiers soins. Notre priorité est d'évaluer le niveau et la nature des blessures. Nous donnerons plus d'informations dès que possible."

Emma, a été témoin de la panique et de l'explosion à Parsons Green. "Je vais bien. J'ai couru couru comme jamais. Grosse bousculade, beaucoup de blessés. Je ne suis pas sûre de l'origine: une explosion ou un feu."