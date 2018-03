Il était encore en pleine découverte de son nouveau territoire. Affecté dans l’Aude depuis août, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, se régalait de retrouver le terrain. Officier depuis dix-huit ans, il revenait à ses premières amours après un détour par les hautes tours du quartier d’affaires de La Défense. Comme une ellipse dans une carrière ­nomade, Arnaud Beltrame avait rejoint en 2014 le secrétariat du ministère de l’Ecologie. Un gendarme y siège à temps plein, afin de coordonner l’action des pouvoirs publics dans la lutte ­contre les crimes environnementaux.

Ce vendredi, le lieutenant-colonel Beltrame fut l’un des premiers gendarmes à intervenir au Super U de Trèbes, dans l’Aude. A l’intérieur, le djihadiste Radouane Lakdim sème la terreur parmi les clients. L’officier décide alors d’y pénétrer, et se constitue otage en lieu et place de clients du magasin. Il y restera jusqu’à l’assaut de ses collègues du GIGN.

Ces derniers ont pu opérer grâce au téléphone de leur collègue, «resté ouvert sur une table», dixit le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Ainsi, plusieurs coups de feu ont été entendus, déclenchant la manœuvre de l’unité d’élite, autour de 14 h 30. Grièvement blessé par plusieurs balles, dont une à la gorge, Arnaud Beltrame a été évacué en hélicoptère. Il est décédé dans la nuit.

Un Breton solide et consciencieux

Originaire du Morbihan, Arnaud Beltrame rêvait d’entrer à l’Ecole de guerre. Il avait récemment passé ce concours ardu, où chaque année seules 30 places sont à pourvoir pour 2 500 candidats. Auparavant, il était passé par la gendarmerie mobile, à Satory (Yvelines), la Garde républicaine et la compagnie de gendarmerie du Sud-Manche, à Avranches, qu’il a dirigée durant quatre ans (2010-2014). Solide et consciencieux, il s’y était distingué, au point d’être fait chevalier de la Légion d’honneur en 2012. Selon la Dépêche du Midi se faisant l’écho d’un épisode prémonitoire, en décembre 2017 le lieutenant-colonel Beltrame avait organisé un exercice simulant un attentat à Carcassonne, avec la préfecture de l’Aude et les pompiers locaux. Le scénario anticipé était celui d’une tuerie de masse dans un supermarché.

Vendredi, en début de soirée, le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage à Arnaud Beltrame ­depuis la Place Beauvau : «Il a sauvé des vies, a fait honneur à son arme et à ­notre pays. Il lutte actuellement contre la mort.» Le ministre Gérard Collomb, lui, a salué «le courage et l’héroïsme» du lieutenant-colonel, qui a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi.

