"La Libre" a posé trois questions à Hajo Funke, professeur de sciences politiques à l'Institut Otto Suhr de l'Université libre de Berlin.





La chancelière Angela Merkel a annoncé des changements politiques et législatifs. En quoi les attentats pourraient-ils changer les équilibres politiques en Allemagne ?

Plusieurs phénomènes se produisent en parallèle. D’abord, les Berlinois sont touchés, émus et craignent une instrumentalisation de leurs émotions. Ensuite, aussi bien la droite populiste que Horst Seehofer, membre de la CSU (parti allié de la CDU d’Angela Merkel), tentent justement de récupérer la situation. Au sein même de la CDU, Armin Laschet, pourtant jusque-là proche de la ligne d’Angela Merkel, attaque violemment les failles du système de sécurité allemand. Dans ce contexte, l’évolution de la situation politique dépendra beaucoup de la façon dont ce débat sur la sécurité va être mené et d’éventuels nouveaux attentats. Dans l’immédiat donc, je ne pense pas que les partis démocratiques ou le gouvernement puissent être mis en difficulté. Je dirais plutôt que la CDU risque, par réaction, de s’éloigner encore plus de la CSU et de resserrer les rangs autour d’Angela Merkel.