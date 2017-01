Deux experts - Gilles de Kerchove et Alain Bauer - sont relativement optimistes. Ils s’attendent à une lente décroissance du cycle terroriste actuel. Ils étaient lundi soir devant une salle comble aux Grandes Conférences catholiques. Entretien.





2016 a été une année d’attentats, une année anxiogène pour beaucoup. Y a-t-il des raisons d’espérer en 2017 ?

Gilles de Kerchove : On peut s’attendre à des projets d’attentats et une accélération des retours dans la mesure où le califat physique est en train de s’effondrer. D’un autre côté, et c’est ce qui nous amène à être positifs, on a depuis deux ou trois ans considérablement réduit nos vulnérabilités. On arrête beaucoup, on démantèle beaucoup, on prévient beaucoup.

Alain Bauer : les cycles terroristes sont toujours longs et ils se traduisent comme toutes les maladies par l’apparition des symptômes, l’augmentation de la température, l’arrivée des médicaments qui provoquent une plus grande hausse de la température car il y a une bataille entre le vaccin et la maladie, et ensuite, une lente décroissance. On le sent très bien : on est passé de l’hypergigaterrorisme de 2001 à un terrorisme de moyenne intensité. Aujourd’hui, on est à un terrorisme de très basse intensité : des opérateurs isolés, ayant des moyens de plus en plus réduits. On est passé à du "lumpenterrorisme", de proximité. Nous allons vivre une lente décroissance, à la fois de l’intensité et de la quantité, et une précipitation finale avec des micro-attentats et des moyens relativement faibles. Je rejoins Gilles de Kerchove sur l’efficacité des services de renseignement : aujourd’hui, 90 % des attentats n’ont pas lieu. Le but est d’arriver à 99 %, mais pour cela, il faudra passer à une révolution culturelle dans les services : aller du contre-espionnage (temps long et secret absolu) à l’antiterrorisme (temps court et partage absolu). Cela demande un vrai changement dans les habitudes.

La situation change en Syrie. Daech perd du terrain. La Russie et la Turquie négocient. Quel est l’impact sur le terrorisme ici en Europe ?

Gilles de Kerchove : Un Etat prosunnite, la Turquie, qui s’allie avec la Russie pour trouver une solution, ne sera pas tenté par une aventure de type Fatah al-Cham (le groupe djihadiste proche d’Al-Qaïda, NdlR). Cela dit, les gens ne réalisent pas combien Daech est une organisation hybride qui tient son efficacité du soutien d’une partie des tribus sunnites d’Irak et de Syrie. C’est un mélange de djihadisme pur jus, d’officiers de Saddam Hussein furieux d’avoir été mis à pied par le proconsul américain Paul Bremer après l’invasion de l’Irak en 2003 et des tribus sunnites, puissantes, qui vivaient très mal les dérives sectaires de l’ancien gouvernement irakien de Nouri al-Maliki. Donc soyons prudents…