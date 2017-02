Deux mois après l’attentat le plus meurtrier de l’histoire des coptes, dans une église adjacente à la cathédrale Saint-Marc du Caire, la 29e victime a succombé à ses blessures le 4 février dernier. "Je sais que tu reposes dans un lieu bien mieux qu’ici", écrit une amie de Magy sur un petit bout de papier en forme de cœur. Sous le portrait de la jeune fille de 10 ans tuée le 11 décembre dernier, des proches ont aussi déposé sa casquette et une petite basket rose.

C’est l’évêque Anba Ermia qui a souhaité construire un mémorial à proximité de la cathédrale du Caire. Les portraits des "martyrs" de l’église St-Pierre-et-St-Paul font face aux ouvriers coptes assassinés par la branche libyenne de l’organisation Etat islamique.

"Cet attentat peut se reproduire, encore et encore. Nous sommes en guerre ouverte contre le terrorisme", assène cet évêque. "C’est devenu banal."

Les neuf millions d’Egyptiens chrétiens n’ont pas découvert la menace terroriste avec Daesh. En 2013, plus de quarante églises ont été attaquées après la répression sanglante d’un sit-in des Frères musulmans. Las, le jeune diacre Paula souffle : "ce n’était qu’une attaque de plus, un peu plus meurtrière cette fois. C’est devenu banal pour nous."

En prenant la place de l’ancien président islamiste, Abdel Fattah al Sissi a toujours tenu à se poser en garant de la sécurité des coptes. Il est le premier président égyptien à assister à chaque messe de Noël. "Ne me dites pas merci, c’est un devoir pour moi. Nous vous aimons !" s’était-il exclamé en rompant le protocole religieux et devançant le pape copte dans la nef de la cathédrale.

Sous les acclamations, l’ancien maréchal devenu président s’est aussi engagé à construire une nouvelle église encore plus grande, pour célébrer le prochain Noël.