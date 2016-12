La recrudescence d’attentats fait craindre une déstabilisation de toute la région. Le gouvernement kazakh prépare une nouvelle législation antiterroriste et veut interdire le salafisme. Une façon pour les autorités de masquer leur bilan économique et d’étouffer les protestations sociales.





La justice du Kazakhstan n’avait plus émis de condamnation à mort depuis dix ans. Le 2 novembre 2016, un tribunal d’Almaty a pourtant condamné à la peine capitale l’auteur d’une fusillade qui s’est soldée par la mort de huit policiers et de deux civils le 18 juillet dans la même ville. La sévérité de la sentence n’a pas surpris grand monde dans ce pays majoritairement musulman. Le gouvernement avait d’emblée annoncé qu’il ferait preuve de la plus grande fermeté face à la vague d’attentats islamistes qui a ensanglanté le pays au cours de l’été.

Au mois de juin, plusieurs fusillades ont éclaté à Aktobe, dans l’Est du Kazakhstan, tuant sept personnes et en blessant 37 autres. 18 assaillants sont morts au cours d’affrontements avec la police. Le 28 novembre, sept membres du commando qui avaient été arrêtés ont été condamnés à la prison à vie. Cette fois-ci, l’attaque n’était pas l’œuvre d’un "loup solitaire", mais d’un commando nombreux et organisé. D’après le président kazakh Noursoultan Nazarbaïev, les auteurs de l’attentat étaient des salafistes radicaux téléguidés depuis l’étranger.

3 000 djihadistes dans les rangs de l’EI

Le Kazakhstan n’avait plus connu d’attentats depuis cinq ans, et cette résurgence du terrorisme a suscité une vive inquiétude dans toutes les républiques d’Asie centrale. D’après des estimations prudentes remontant à décembre 2015, près de 3000 ressortissants de ces cinq pays (Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, Tadjikistan et Ouzbékistan) auraient rejoint les rangs de l’Etat islamique (EI). Signe emblématique : Gulmurod Khalimov, un ancien colonel de la police tadjike, serait désormais le "ministre de la défense" de l’EI depuis la mort du Tchétchène Abou Omar-al-Chichani.