Au Kirghizistan, les moyens manquent pour endiguer les conséquences sanitaires du trafic d’héroïne qui sévit en Asie centrale. Une quinzaine de chaises sont disposées en cercle au Centre-Plus d’Och, la deuxième ville du pays, baptisée la capitale du sud. La séance hebdomadaire débute toujours par les mêmes mots :"Observons une minute de recueillement pour ceux qui sont morts, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de trouver le soutien dont ils avaient besoin." Marat baisse la tête, murmure une prière, et se signe d’une main creusée par un abcès. Les participants prennent la parole les uns à la suite des autres. Certains ont la voix trop faible pour raconter leur descente aux enfers. Ils passent leur tour et écoutent sans juger. Les témoignages se ressemblent souvent : l’addiction, les larcins, la prison, les proches morts d’overdoses. Yulia, la trentaine, veut seulement exprimer sa reconnaissance : "Sans vous je serais déjà sous terre depuis longtemps."

Un seul centre de soins face au fléau national

Adossée aux collines verdoyantes de la vallée de Ferghana, cette petite ferme aux environs d’Och accueille gratuitement une vingtaine d’héroïnomanes. Le jour, les patients dont la santé le permet bêchent le potager, nourrissent les lapins et font des travaux dans le voisinage. Le soir, ils partagent un repas, discutent, jouent aux échecs, et tentent de se reconstruire une vie débarrassée de la drogue. D’après les estimations officielles, il y aurait 25 000 héroïnomanes comme eux au Kirghizistan. Pourtant, le Centre-Plus est le seul centre de réhabilitation de tout le pays, et il risque bien de devoir fermer ses portes dans les prochains jours dès décembre, faute de subvention. "Depuis notre création en 2008, nous sommes presque exclusivement financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, mais depuis 2016 les financements ont cessé", déplore Ravshan Mazhitov, cofondateur de l’association, "sans donneurs, on ne pourra pas continuer à travailler". L’Etat kirghize est censé reprendre à sa charge le financement de l’intégralité des programmes de la fondation, mais beaucoup dans le milieu associatif s’inquiètent de l’incapacité du gouvernement à remplir cette mission. "Les programmes du Fonds concernaient la tuberculose et le VIH, ainsi que la distribution de substituts à l’héroïne comme la méthadone", détaille Ravshan Mazhitov, "malheureusement nous sommes un pays corrompu, et nous voyons que l’Etat peine à assurer ses nouvelles responsabilités".