Il aura fallu trois mois moins un jour pour y parvenir. Le Premier ministre marocain Abdelilah Benkirane a annoncé vendredi que la coalition parlementaire qui façonnera le nouveau gouvernement sera composée des mêmes partis que la coalition précédente, d'après l'Agence de presse marocaine.

Après des semaines de blocage, les islamistes du Parti Justice et Développement (PJD), qui ont remporté les élections du 7 octobre dernier, ont finalement trouvé un accord avec le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et le Mouvement populaire (MP).

La mise à l'écart, mercredi, du Parti de l'Istiqlal (PI), suite aux propos peu diplomatiques d'un de ses responsables, a débloqué la situation. Le blocage résidait notamment dans le fait que le RNI conditionnait sa participation à la coalition majoritaire à l'évincement de l'Istiqlal, que M. Benkirane avait pourtant déjà assuré d'une inclusion dans son prochain gouvernement.