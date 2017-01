Au moins treize personnes ont été tuées et plus de quinze blessées dimanche dans une attaque contre un barrage de la police irakienne au sud de la ville de Najaf, revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique (EI), selon des responsables. Il s'agit de la deuxième attaque revendiquée par l'EI en Irak en 24 heures. Samedi à Bagdad, un double attentat suicide commis sur un marché bondé a fait 27 morts et des dizaines de blessés.

Selon le ministère de l'Intérieur, trois assaillants portant des vestes explosives à bord d'une voiture piégée ont attaqué un barrage de police près de la ville de Qadissiyah. En arrivant au barrage, ils ont ouvert le feu, mais "les forces de sécurité ont répliqué, tuant les tireurs et faisant exploser la voiture piégée".

"Ils comptaient se rendre à Najaf pour se faire exploser", a affirmé Saad Maan, le porte-parole du ministère dans un communiqué.

Qadissiyah est située à environ 70 km au sud de Najaf, la ville sainte chiite du centre irakien où se trouve le mausolée de l'imam Ali.

Cinq policiers, trois citoyens irakiens et cinq assaillants ont perdu la vie.

L'attaque a été revendiquée dans un communiqué par le groupe djihadiste sunnite EI, qui considère les chiites comme des "hérétiques".