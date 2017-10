Au moins neuf personnes sont mortes dans des incendies qui ravagent depuis dimanche des zones forestières du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne frappées par des mois de sécheresse et qui connaissent des températures élevées pour la saison.

Six personnes au moins sont mortes au Portugal où le Premier ministre Antonio Costa a déclaré "l'état de catastrophe publique" alors que 3.700 pompiers luttaient en pleine nuit contre 26 incendies importants dans le centre et le nord du pays.

Quatre personnes sont mortes dans le district de Coïmbra (200 km au nord de Lisbonne) dont une dans un accident de voiture en essayant de fuir les flammes. Une a succombé dans le district de Serta, et une sixième, disparue dans le district de Viseu, a été trouvée morte, selon la protection civile.

Le 17 juin dernier, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du Portugal avait fait 64 morts et plus de 250 blessés près de Pedrogao Grande (centre).

Du côté espagnol, trois personnes ont péri en Galice, dans le nord-ouest du pays, où une quinzaine d'incendies ont été recensés.

Des milliers de pompiers, de soldats et d'habitants luttaient contre le feu dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré à des journalistes le chef du gouvernement régional de Galice, Alberto Nunez Feijoo.

Ces incendies ont été attisés par des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h liées à l'ouragan Ophelia, qui passait au nord de la côte espagnole et se dirigeait vers l'Irlande, a déclaré Alberto Nunez Feijoo à la télévision privée La Sexta.

Cette vague d'incendies est due à "des températures nettement au-dessus de la moyenne pour la saison et à l'effet accumulé de la sécheresse qui se fait sentir quasiment depuis le début de l'année", a expliqué la porte-parole de l'Autorité nationale de protection civile portugaise, Patricia Gaspar.

Près de 216.000 hectares de végétation étaient déjà partis en fumée au Portugal entre début janvier et fin septembre, selon une estimation de l'Institut de la conservation de la nature et des forêts.

En Galice, deux personnes ont péri piégées dans leur véhicule près de Nigran, alors qu'elles essayaient de fuir, a annoncé le maire de cette ville à la télévision: "Cela a été très soudain, c'était fou", a-t-il commenté.

'Des incendies volontaires, prémédités'

Un homme âgé a aussi été trouvé mort dans un hangar derrière sa maison, à Carballeda de Avia.

Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, originaire de Galice, a exprimé ses condoléances sur Twitter.

Plusieurs de ces incendies ont été déclenchés de manière intentionnelle, a accusé Alberto Nunez Feijoo: "Il s'agit d'incendies volontaires, prémédités, déclenchés par des personnes qui savaient ce qu'elles faisaient", a-t-il déclaré.

Cinq incendies près de la ville portuaire de Vigo, qui compte environ 300.000 habitants, ont provoqué l'évacuation d'un centre commercial et d'une usine PSA Peugeot Citroën. Des résidents ayant dû fuir leur maison ont été accueillis dans deux centres sportifs et trois hôtel.

Au moins dix écoles ont annulé les cours lundi.

Le trafic ferroviaire a été suspendu entre Vigo et Barcelone, a annoncé de son côté l'entreprise publique de chemin de fer Renfe, alors que plusieurs routes ont également été fermées.

Les autorités espéraient que la météo qui annonce pluie et températures plus douces à partir de lundi aideraient les pompiers à venir à bout des foyers encore en activité.