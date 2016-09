International

En saisissant leurs haltères, Twinkle et Sonia soulèvent aussi le fardeau des lourdes discriminations que subit leur communauté chrétienne au Pakistan.

Les deux jeunes femmes sont championnes de powerlifting, un sport proche de l'haltérophilie dans lequel on soulève le poids le plus lourd possible en position allongée, fléchie ou debout.

Reportage vidéo: