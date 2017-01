Du Royaume-Uni à la Grèce, de la France à l'Italie, de l'Espagne à l'Allemagne, la gauche "de gouvernement" est à la peine. La famille socialiste fait face à la montée de la gauche radicale et n'apparaît pas comme une alternative crédible à la droite. Elle aura beaucoup à perdre lors des élections française, allemande, néerlandaise et peut-être italienne. Entretien.





Professeur à l’université libre de Bruxelles, Pascal Delwit a consacré une part de ses recherches aux partis socialistes européens.

Les primaires de la gauche en France ont montré qu’il existe au sein du PS des courants très divers. La social-démocratie européenne est-elle traversée par de semblables divisions internes ?

Il y a un aspect très français. C’est une élection présidentielle, donc ça se focalise pour partie sur des personnalités, parce qu’il est nécessaire de faire émerger quelqu’un qui va incarner une sensibilité lors d’un scrutin, considéré comme le plus important. Puis il y a aussi la sensibilité républicaine laïque, moins prégnante dans le reste de l’Europe. Après, il me paraît clair que la social-démocratie européenne est en plein questionnement, en pleine introspection, dans le meilleur des cas, voire en plein trouble électoral et politique. Les réponses qui sont apportées sont un peu différentes selon les sensibilités. On observe que cela suscite en interne des débats très profonds, comme en France ou au Royaume-Uni. La situation du PSOE (en Espagne, NdlR) est aussi une illustration de ces différends de fond et de stratégie.La social-démocratie scandinave est également en difficulté et le chancelier autrichien a dû démissionner à l’issue du 1er tour de la présidentielle.

Pourquoi ces partis n’apparaissent-ils plus comme une alternative à la droite ?

Si on doit schématiser, la social-démocratie est un modèle fondé sur l’action publique dans le cadre de l’Etat-nation. Elle repose d’abord sur l’action institutionnelle - la participation à des gouvernements, un poids électoral important, un appui sur une organisation syndicale puissante et un modèle social-démocrate national. Ensuite, le tout s’appuie sur le monde du salariat industriel entendu de manière très globale et plus spécifiquement sur la classe ouvrière. On observe que ce modèle est questionné depuis vingt-cinq ans, et même déstructuré. Ensuite, il y a un transfert du pan industriel européen vers le sud-est asiatique ou l’Europe orientale, ou certains pays d’Afrique. Le grand acteur qui soutenait les partis sociaux-démocrates, la classe ouvrière et plus généralement le salariat, est fortement affecté par cette évolution. Troisième élément : l’internationalisation des échanges, de la vie économique, financière, sociale, et donc de la vie politique par exemple vers l’Union européenne, rend beaucoup moins facile pour la social-démocratie cet agencement entre action politique et action extra-institutionnelle. Depuis un quart de siècle, ce modèle qui est touché, affecté, secouén’a donné naissance ni à une réflexion et une contre-offensive idéologique face à la vague néolibérale, ni à une action suffisamment spécifique pour marquer les esprits de son corps électoral. Les sociaux-démocrates tentent de résister à la destruction de l’Etat providence, mais parfois accompagnent partiellement ce processus de libéralisation et de déstructuration de la sécurité sociale : le SPD de Schröder en Allemagne et le New Labour de Tony Blair en Europe en ont été deux cas emblématiques. La social-démocratie a donc été abandonnée par une partie de son électorat "naturel" et une partie de son électorat "potentiel".