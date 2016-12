Près de 80 personnes ont été écrasées par la foule dans un festival de musique en Australie, sur la côte sud sud ouest de l'Etat du Victoria vendredi soir, ont confirmé les organisateurs. Parmi les blessés, 19 personnes qui ont été transportées à l'hôpital mais dont les jours ne sont pas en danger, selon un communiqué du Falls Festival.

Selon la police de l'Etat du victoria, l'incident est survenu à Lornée, à 140 kilomètres de Mebourne lorsque les festivaliers placés au devant de la scène ont tenté d'accèder à la sortie de la tente qui accueillait le concert à la fin de celui-ci.

Des témoins racontent que les participants, poussés par la foule sont tombés comme des dominos.

19 femmes et six hommes, adolescents et dans la vingtaine, ont été emmenés à l'hôpital avec des jambes, hanches et bassins cassés, ainsi que des blessures à la tête et au visage ou encore des coupures ou brûlures, selon le média public ABC.

Les victimes assurent qu'il y avait trop de gens sous le châpiteau et que les sorties étaient trop étroites. Certaines personnes ont pu s'échaper en démontant une barrière.

"Nous avons vu ce genre d'incidents à l'étranger avec des conséquences tragiques, et nous sommes très heureux qu'il n'y ait pas eu de morts", a affirmé le commandant du Victoria responsable de la santé, Paul Holman.

En 2011, une tempête violente dans le festival Pukkelpop organisé à la fin de l'été en Belgique avait fait cinq morts, dix blessés graves et 140 blessés légers.