Le taux de décès par arme à feu aux États-Unis est plus élevé que le taux de mortalité par accident de voiture, c'est ce que révèlent les données, publiées par les Centers for Disease Control and Prevention et partagées par Vox.

Si le nombre de décès par arme à feu a encore augmenté en 2017, c'est principalement en raison de la hausse du nombre de suicides avec une arme à feu. Ce taux de mortalité a atteint 12,2 par 100 000 habitants en 2017, contre 12 en 2016 et 10,3 en 1999 (la première année de données disponibles). En comparaison, le taux de mortalité par accident de voiture est 11,9 par 100 000 habitants.

Cela s'explique par le fait que le taux de décès par accident de voiture a régulièrement diminué alors que le taux de mortalité par arme à feu a augmenté au fil des ans.

Une étude réalisée par la JAMA a révélé que le taux de mortalité des civils américains par arme à feu est près de quatre fois supérieur à celui de la Suisse, cinq fois supérieur à celui du Canada, 35 fois supérieur à celui du Royaume-Uni et 53 fois supérieur à celui du Japon, ce qui fait des Etats-Unis un cas particulier parmi les pays développés.

De nombreuses recherches montrent que l’accès accru aux armes à feu augmente considérablement le risque de suicide puisque ceux-ci sont très impulsifs. Cela ne signifie pas pour autant que les personnes ne passeront pas à l'acte mais le risque est moins élevé. Un exemple frappant provient d'Israël, une étude démontre que les suicides de soldats israéliens ont chuté de 40%, au moment où les militaires ont cessé de laisser les soldats ramener leurs armes à la maison le week-end.

Il existe bien sûr d’autres interventions susceptibles de prévenir le suicide, notamment un meilleur accès aux soins de santé mentale. Mais des études montrent que le seul fait de limiter l'accès aux armes à feu peut également prévenir les suicides.