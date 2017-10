Le préaccord de coalition a été validé par les parlementaires des quatre partis concernés, ce lundi. La formation du nouveau gouvernement néerlandais sera annoncée, mardi, 209 jours après les élections législatives. Les Pays-Bas battent ainsi un record national datant de 1977, sans pour autant effacer des tablettes la Belgique (541 jours pour trouver un accord de gouvernement).

Le libéral Mark Rutte sera le chef de file du gouvernement pour la troisième fois d’affilée, son parti, le VVD, étant arrivé largement en tête le soir des élections de février (bien qu’ayant perdu 8 sièges). Devraient embarquer dans la coalition les chrétiens-démocrates du CDA, les libéraux progressistes de D66 et le petit parti évangélique ChristenUnie. Ce dernier a été appelé pour faire l’appoint après que les discussions avec Groenlinks ont achoppé, au nonantième jour des négociations, sur des questions liées à l’immigration.

La question qui se pose à présent est de savoir quelle sera la durée de vie de l’hétéroclite attelage. Mark Rutte aura en effet fort à faire pour maintenir à flot le frêle esquif gouvernemental, soutenu par une très courte majorité de 76 sièges sur les 150 que compte la deuxième Chambre du Parlement néerlandais.

Une alliance contre nature

D’autant que l’alliance entre D66 et CU est tout sauf naturelle. Le premier affiche un profil très progressiste sur les questions éthiques et de société, au contraire du second, opposé à l’euthanasie et à l’avortement. D66 est sans doute le parti néerlandais le plus proeuropéen, alors que CU s’est jadis fait l’avocat d’une sortie des Pays-Bas de la zone euro. De plus, les négociations ont généré de fortes tensions entre les deux futurs probables partenaires.

Enfin, l’exécutif Rutte III devra s’attendre à affronter une forte opposition. A sa gauche se trouvent le contestataire Socialistisch Partij (gauche radicale) et surtout les travaillistes du PvdA, lesquels voudront se refaire une virginité après que leur participation à la dernière coalition avec le VVD leur a coûté 29 (!) sièges. A droite de la droite, le populiste, islamophobe et antieuropéen Geert Wilders, leader du PVV, ne devrait laisser aucun répit au gouvernement.