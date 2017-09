Le Conseil de sécurité des Nations unies doit "adopter les mesures nécessaires", a affirmé jeudi, de façon pour le moins énigmatique, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, en évoquant la résolution sur la Corée du Nord qui est actuellement discutée à New York et que les Etats-Unis voudraient voir votée par l’Onu lundi prochain, avec l’espoir qu’elle renforce les sanctions frappant le régime de Kim Jong-Un. Rien n’est moins sûr, toutefois, M. Wang ayant répété que les pressions ne sont au mieux que "la moitié de la solution", l’autre restant "le dialogue et la négociation", et l’une ne pouvant pas aller sans l’autre.

Le propos trahit surtout l’embarras de la direction chinoise, pressée d’adopter une posture plus agressive dans un dossier des plus délicats pour elle, et au plus mauvais moment : à un mois du XIXe congrès du parti communiste qui doit redistribuer les postes à la tête du pays. Nul doute que, dans les hautes sphères du pouvoir pékinois, on doit maudire ce jour de 1976, lorsque Mao accéda finalement à la demande du Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto d’aider le Pakistan à se doter de l’arme atomique.

(...)