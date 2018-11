Ce dimanche, la stabilité du gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez (PSOE, socialiste) va subir un test grandeur nature. Le 2 décembre, les électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler le parlement de l’Andalousie, région autonome la plus étendue d’Espagne (17,2 % du territoire) et la plus peuplée (18 % des Espagnols), même si le PIB andalou ne pèse que 13,3 % du PIB national.

(...)