Les 52.000 membres pouvaient s'échanger régulièrement des clichés de jeunes femmes, parfois mineures, dévêtues ou pendant l'acte sexuel, et écrire des commentaires souvent machistes sur leur "pêche d'un soir".



Comme nous vous l'expliquions la semaine dernière, ce groupe secret, invisible des recherches et accessible uniquement sur invitation, faisait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux. Après de nombreux signalements, la page a été définitivement fermée par Facebook.

On peut se demander comment l’algorithme de censure de Facebook, généralement à l’affût quitte à supprimer des clichés d’œuvres d'art à cause de la présence d'un sein à l'écran, a pu laisser passer une communauté diffusant ces contenus on ne peut plus explicites.

Cela n'a malheureusement pas arrêté le phénomène: en effet, une page "Babylone 2.0 reborn" ou "Babylone 3" existerait déjà sur le réseau social.

Une enquête a été ouverte en Belgique, par la justice et la FCCU (direction centrale de lutte contre la criminalité sur Internet). Les auteurs de ces publications risquent des peines de prison.