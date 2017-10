Un sondage de CNN vient de sortir mesurant notamment la popularité du président Donald Trump dont voici les principaux enseignements.

37% des Américains approuvent la façon dont Trump gouverne en tant que président. 57% désapprouvent sa politique. Soit des scores identiques à ce qu'ils étaient fin septembre. En guise de comparaison, Barack Obama avait 55% d'opinion favorables en 2009.

En revanche, le pourcentage des gens qui estiment que le pays va bien est descendu de 7 points. Il était de 53% en août, il est de 46% aujourd'hui.

38% des personnes interrogées pensent que les mesures proposées par Trump vont mener le pays dans la bonne direction, 56% pensent le contraire. En mars dernier, les deux pourcentages étaient quasiment identiques.

Le déclin de Trump vient principalement des jeunes. Parmi les moins de 45 ans, 24% approuvent la façon dont Trump s'occupe des problèmes auxquels font face le pays, ils étaient 40% en mars dernier.

Parmi les 45 ans et plus, ce taux a baissé de six points, de 45% à 39% désormais.

Ce sondage a été conduit par téléphone du 12 au 15 octobre sur un panel de 1,010 adultes. La marge d'erreur mesurée serait de 3,5 points de pourcentage.