Interrogé sur France 5 à propos des accusations de viol dont font l'objet plusieurs policiers Luc Poignant, syndicaliste policier de l’Unité SGP-FO, a estimé que l'insulte "bamboula" qui aurait été prononcée à plusieurs reprises à l'encontre du jeune homme était "à peu près convenable".

Une réaction inadmissible qui a bien évidemment provoqué un tollé en France. Sur les réseaux sociaux tout d'abord où d'innombrables personnes ont dénoncé cet banalisation du racisme ordinaire.

Ce sont ensuite les autorités françaises qui ont réagi, par le biais de Bruno le Roux, ministre de l'Intérieur. Le ministre "condamne les propos tenus, au cours d’une émission de télévision, par un responsable syndical policier, qui tendaient à relativiser une insulte à caractère raciste et discriminatoire". "En toutes circonstances, l’exemplarité, l’éthique, le respect des personnes et celui des valeurs de la République, doivent guider l’action et le comportement des forces de l’ordre", a-t-il rappelé dans un communiqué.