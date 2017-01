International Le président américain Barack Obama a qualifié la présidence comme un privilège qu'il a pu exercer pendant huit ans, alors qu'il s'apprête à céder les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump le 20 janvier. Le président sortant a également profité du Nouvel an pour revenir sur ses huit années en tant que chef d'Etat via son compte Twitter.

"C'est le plus grand privilège de ma vie d'avoir pu vous servir en tant que président. Je suis impatient de me retrouver à vos côtés comme citoyen. Bonne année à tous", a écrit M. Obama sur Twitter. Le président sortant est également revenu sur les plus grandes réalisations de ses huit années comme président, de la réforme de l'assurance santé obligatoire, à la légalisation du mariage homosexuel en passant par la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies vertes.

"Nous avons échangé le pétrole étranger contre des énergies propres, nous avons doublé les standards d'efficacité énergétique et nous avons agi à l'échelle mondiale pour sauvegarder la seule planète que nous ayons", a encore écrit Barack Obama. Le porte-parole de Donald Trump a laissé entendre dimanche que le président élu prévoit de réaliser "plusieurs grandes choses" dès sa prise de fonctions à la Maison-Blanche, notamment dans le domaine économique.