Si comme la plupart de ses prédécesseurs, Barack Obama rédige un jour ses mémoires, on saura peut-être quels sentiments l’ont traversé dans la nuit du 8 novembre, à l’annonce de la victoire de Donald Trump. On apprendra peut-être également si les sourires de façade affichés deux jours plus tard, lorsque le 44e président des Etats-Unis a reçu dans le Bureau ovale son déroutant successeur, cachaient de la stupeur, de l’inquiétude ou de la colère.

Pour l’heure, et alors que l’ancien sénateur de l’Illinois prononcera ce mardi soir son discours d’adieu dans son fief de Chicago, son état d’esprit demeure un mystère. Ces deux derniers mois, Barack Obama a certes multiplié les interviews au long cours. Mais sans jamais fendre l’armure. Le choix de ses interlocuteurs témoigne d’ailleurs d’une volonté de ne pas quitter sa zone de confort. Le président s’est essentiellement confié à des fidèles : Ta-Nehisi Coates, l’intellectuel et écrivain afro-américain, David Axelrod, le stratège de ses campagnes de 2008 et 2012, ou David Remnick, l’un de ses biographes et rédacteur en chef du "New Yorker".

A en croire ces entretiens et les témoignages - souvent anonymes - de membres de son entourage, Barack Obama a réagi calmement à la victoire de Donald Trump, un homme qu’il avait pourtant jugé "inapte" lors de la campagne. Le matin suivant l’élection, raconte David Remnick, Obama convoque son équipe dans le Bureau ovale. Il règne une ambiance de "salon funéraire", confie un conseiller. Mais face aux mines défaites et aux yeux rougis, le président se veut réconfortant. "Ce n’est pas l’apocalypse", dit-il, avant de se lancer - sur le ton professoral qu’il affectionne - dans une leçon sur la démocratie et les "zigzags" qu’elle emprunte parfois.

