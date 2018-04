Un sourire qui n'est pas passé inaperçu aux Etats-Unis.





Samedi 21 avril, un millier de personnes étaient réunies à Houston pour rendre un dernier hommage à Barbara Bush, décédée mardi dernier à l'âge de 92 ans.

Bill et Hillary Clinton étaient présents, ainsi que les Obama et Melania Trump qui représentait Donald Trump, absent. Barack Obama était assis à côté de l'actuelle Première dame.

Une rencontre plutôt inhabituelle que les téléspectateurs et journalistes ont rapidement scruté. D'autant que leurs échanges semblaient plutôt détendus et Melania Trump a même souri à plusieurs reprises à l'ex-président. Ce sourire, qui se fait rare sur le visage de Mme Trump, n'est pas passé inaperçu et à fait l'objet de nombreux commentaires outre-Atlantique.