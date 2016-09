Barack Obama, le Pape : le "Trump philippin" n'épargne personne

International

Le nouveau président philippin, en fonction depuis le 30 juin dernier, a fait étalage de tout son manque de diplomatie et de son absence d'élégance ce lundi. Il a surtout raté une belle occasion de se taire lorsqu'il a insulté le président américain, Barack Obama, en ces termes: "Fils de p***, je vais te porter malheur." Une intervention pour le moins dénuée d'intelligence qu'il a rapidement regrettée. Alors qu'il devait rencontrer son homologue qui siège à la "Maison blanche" en marge du sommet de l'Asean tenu au Laos, leur meeting a depuis lors été annulé suite à ces propos injurieux. Pourtant, ce type de sortie ne surprend plus personne puisque "Digong", de son surnom, est depuis longtemps connu pour ses propos outranciers, vulgaires et inadaptés.

1. Le 17 avril 2016, il plaisante sur un viol collectif

Rodrigo Duterte a jugé de bon ton de plaisanter sur un fait d'actualité tout sauf amusant qui s'est produit en 1989 à Davao, la ville dont il était maire à l'époque. Cette année là, une religieuse australienne perd la vie des suites d'un viol collectif tout ce qu'il y a de plus affreux. Le 17 avril dernier, le président est revenu sur cet épisode tragique: "J'ai vu son visage et je me suis dit 'Putain, quel dommage ! Ils l'ont violée, ils ont tous attendu leur tour'. J'étais en colère qu'ils l'aient violée, mais elle était si belle. Je me suis dit 'le maire aurait pu passer en premier'."

Des propos qui ont été directement condamnés par les ambassades australiennes et américaines à Manille.

2. Le pape a lui aussi essuyé un "fils de..."

En novembre 2015, "Digong" perd cinq heures dans le trafic à cause de la venue du pape François. Cela ne lui a visiblement pas plu, en a découlé une sortie aussi maladroite que stupide. "Il nous a fallu cinq heures pour aller de l'hôtel à l'aéroport. J'ai demandé qui on attendait. Ils ont dit que c'était le pape, je voulais l'appeler. Le pape, fils de p***, rentre chez toi. Ne viens plus en visite." Dans un pays où la population est majoritairement catholique (80%) et pratiquante, ses insultes ne sont pas bien passées. En témoignent les reproches du porte-parole du président de l'époque. "Maire Duterte, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à propos des hommes politiques, mais ne touchez pas au pape François."

3. Des appels au meurtre

Le "Trump philippin" a également fait parler de lui depuis qu'il a incité la population à tuer le moindre drogué. Il faut savoir que lors de sa campagne outrancière, il a fait la promesse d'éradiquer le trafic de drogue qui gangrène le pays. "Si vous connaissez le moindre drogué, allez-y et tuez le", s'était-il contenté de déclarer le lendemain de son investiture. Pis encore, il a déclaré qu'il n'hésiterait pas à "tuer mes fils et ma fille si j'apprends qu'ils se droguent."

Il a tenu le même type de discours, en moins catégorique, vis-à-vis des journalistes. "Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous êtes exempté d'assassinat, si vous êtes un fils de p*** (…) La plupart de ceux qui ont été tués, pour être franc, ont fait quelque chose. Si on ne fait rien de mal, on n'est pas tué." A croire que cette insulte est la seule qui tourne en boucle dans la tête de Rodrigo Duterte.

4. Pour un ancien avocat, il veut passer outre les droits de l'Homme

Détenteur d'un diplôme d'avocat, métier qu'il a pratiqué quelques années, le président philippin a prévenu: "Oubliez les droits de l'Homme. Si je deviens président, ça va saigner." De quoi inquiéter sur ses intentions.

Il évoque même la possibilité de se gracier lui-même pour l'ensemble des meurtres de masse qu'il a permis dans sa ville de Davao lorsqu'il y était à la tête... Pour rappel, plus de 1.000 morts ont été recensés par l'association Human Watch Rights à Davao dans les années 1990. A l'époque, il se défendait par ces mots: "Si vous exercez une activité illégale dans ma ville, si vous êtes un criminel ou un syndicat qui s'en prend aux innocents, tant que je suis maire, vous êtes une cible légitime d'assassinat."

Si vous avez toujours envie de partir en vacances aux Philippines, et que vous êtes une femme, sachez également que Rodrigo Duterte n'est pas contre une nouvelle petite amie, lui qui en compte trois en plus de son épouse.