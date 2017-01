Il ne pouvait évidemment pas rater sa sortie et, pour son dernier rendez-vous présidentiel avec l’Amérique, Barack Obama a été plus que jamais lui-même, prononçant mardi soir, à Chicago, un de ces discours qui ont fait sa marque, mêlant l’émotion à la force des idées et à la rigueur du raisonnement. S’il a essuyé plus qu’une larme en concluant par un magnifique hommage à son épouse, à ses deux filles et à son ami Joe Biden, le futur citoyen Obama a surtout tiré un bilan positif de sa présidence et mis en garde contre les périls de l’avenir.

"Si je vous avais dit, il y a huit ans, que l’Amérique inverserait le cours d’une grande récession, relancerait notre industrie automobile, et déclencherait la création la plus durable d’emplois dans notre histoire", a d’emblée remarqué le Président, "si je vous avais dit que nous ouvririons un nouveau chapitre avec le peuple cubain, que nous mettrions fin au programme nucléaire militaire iranien sans tirer un coup de feu, que nous éliminerions le cerveau des attentats du 11 septembre, si je vous avais dit que nous imposerions le mariage pour tous, et garantirions le droit à l’assurance-maladie à vingt millions de compatriotes en plus, si je vous avais dit tout cela, vous auriez pu croire que nous avions placé la barre un peu trop haut. Et pourtant, c’est ce que nous avons fait. C’est ce que vous avez fait".