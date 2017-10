L'ancien président américain Barack Obama s'est dit "écoeuré" mardi soir par les révélations sur le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, accusé de viol et qui a financé de nombreuses campagnes électorales démocrates. "Michelle et moi sommes écoeurés par les dernières révélations concernant Harvey Weinstein. Tout homme qui se comporte de manière dégradante avec les femmes doit être condamné et rendu responsable de ses actes, quelles que soient sa richesse et son statut", a écrit l'ancien président démocrate dans un communiqué.

Plus tôt, son ancienne secrétaire d'Etat, et candidate démmocrate deux fois déchue aux élections présidentielles américaines, Hillary Clinton s'était dit "choquée et écoeurée" par les révélations sur le producteur Weinstein. Elle a dénoncé mardi le comportement du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, qui a financé ses campagnes électorales et celles de nombreux démocrates depuis des années.

De nouveaux témoignages accablants pour Harvey Weinstein sont venus s'ajouter mardi à ceux déjà connus, dépeignant le producteur comme capable d'agression sexuelle mais aussi de viol, de manipulations et d'intimidation.

Après les révélations du New York Times jeudi qui avaient déclenché le scandale, l'actrice italienne Asia Argento et deux autres femmes ont assuré, dans un article du magazine "The New Yorker" paru mardi, avoir été violées par le magnat hollywoodien.