L’un des trois suspects interpellés mardi matin à Barcelone, dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Bruxelles, a assisté à un concert du groupe de rock Eagles of Death Metal, le 10 septembre 2016, dans la métropole catalane. C’est de cette manière que lui et ses complices présumés ont été repérés par les autorités, indique le quotidien espagnol La Vanguardia cité dans un article de la Dernière Heure. L’information a été confirmée par l’agence de presse espagnole EFE .

Eagles of Death Metal est le groupe qui jouait le soir où un commando terroriste est venu attaquer le Bataclan, le 13 novembre 2015. Lors du concert barcelonais, tenu sous haute sécurité dans la salle Apolo, un jeune Marocain dont le nom figurait sur une base de données des polices européennes. Selon nos confrères, ce signalement a engendré une enquête plus fouillée sur ce jeune homme et son groupe, suivis de près par la police catalane. C’est celle-ci qui a abouti à une dizaine d’arrestations, dont trois pour des Marocains suspectés d’appartenance à un groupe terroriste.

Comme indiqué hier dans ces colonnes, Mohamed L., Youssef B. H. et Yassine H., se sont rendus à Bruxelles, quelques jours avant les attentats de Zaventem et du métro Maelbeek. Selon nos informations, ces amis de l’un des suspects du réseau, Yassine Atar, ont été filmés par les caméras de surveillance du centre commercial City 2. Ils ont été logés dans des appart-hôtels loués par Yassine Atar. Alors qu’ils avaient prévu de rentrer en Espagne par avion depuis Zaventem, le 21 mars, ils ont été retardés par une grève des transports aériens. Ils sont partis le lendemain, jour des attentats, probablement depuis un aéroport parisien.

Pour les enquêteurs, contrairement à ce qu’Atar prétend, les hommes n’étaient pas là pour du tourisme, ni une affaire de stupéfiants. Ils privilégient un lien avec le terrorisme, note une source proche de l’enquête, sans donner plus de détails. Les trois hommes sont toujours en garde à vue en Espagne. La question de leur éventuelle remise à la Belgique se posera en temps voulu.