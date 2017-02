Hamon doit impérativement trouver des alliés s’il veut avoir une chance de figurer au second tour. Sans accorder une foi aveugle aux sondages, on ne peut cependant que constater de grandes tendances : Hamon stagne pour l’heure autour de 15 % des intentions de vote, alors qu’il lui faudrait selon toute vraisemblance dépasser la barre des 20 %, pour espérer parvenir en finale. En l’état actuel des rapports de forces, sa seule chance est donc de s’allier au moins à l’écologiste Yannick Jadot (estimé autour de 2 %), et si possible également à Jean-Luc Mélenchon (11 % des intentions de vote).

C’est là que cela se complique. Car ces deux candidats ont déjà leur programme - au moins dans ses grandes lignes - et surtout l’envie de faire eux-mêmes un tour de piste.

C’est sans doute avec le candidat d’Europe-Ecologie-Les Verts qu’une alliance semble la plus accessible. Des représentants des deux candidats se sont rencontrés, dimanche 12 février, dans un lieu tenu secret. Objectif : tenter de constituer une plateforme programmatique commune.

Quadrature du cercle

...