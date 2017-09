Elle est le pays le plus peuplé de l’Union européenne (avec 82 millions d’habitants), dont elle est membre fondateur. Elle en est aussi la locomotive économique. Elle partage des frontières avec pas moins de huit autres Etats membres.

Sa chancelière, Angela Merkel, est la dirigeante la plus influente au sein du Conseil européen - elle y siège depuis fin 2005 - qui regroupe les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union. Elle envoie le plus large contingent de députés (96) au Parlement européen. Aussi, si tout, en Europe, n’est pas décidé par l’Allemagne, rien ne se décide sans elle. Quel que soit le sujet dont on parle, les mêmes questions se posent. Qu’en pense l’Allemagne ? Comment se positionne l’Allemagne ? Comment se concilier l’Allemagne ?En déduire que l’Europe est à l’heure allemande est cependant exagéré. "Cela donne l’impression que l’Allemagne dicte la politique européenne. Or ce n’est pas le cas", insiste Janis Emmanouilidis, directeur d’études au think tank bruxellois European policy centre (EPC). "Mais elle joue effectivement un rôle-clé, en raison, notamment, de ses performances économiques et de la longue période de stabilité politique dont elle bénéfice", complète ce bon connaisseur de la politique allemande. Elle est d’ailleurs la seule, parmi les "grands" Etats membres , à être aussi solidement campée sur ses jambes économique et politique , observe Charles de Marcilly, responsable du bureau européen de la Fondation Robert Schuman. "C’est le pays le plus influent. Donc, par nature, ses problématiques domestiques se retrouvent en haut de l’agenda européen."