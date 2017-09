On sait que bien qu’il y ait de fortes inégalités salariales en Allemagne, les femmes sont une force de travail importante pour l’économie du pays. Mais saviez-vous qu’il est très difficile pour elles de concilier carrière professionnelle et vie de famille ? Et ce malgré une solide politique familiale initiée par la chancelière Angela Merkel.

"Aujourd’hui, mes deux garçons ont 7 et 10 ans. J’ai pris un congé de maternité de six mois, ce qui est très long pour la Belgique, mais très court pour l’Allemagne !, se souvient Tanja, 45 ans, Allemande résidant et travaillant en Belgique depuis 17 ans. En Allemagne, dans mon entourage, on me disait : ‘Quoi ?, ton bébé n’a que six mois et tu le mets déjà à la crèche ? C’est horrible !’ J’ai aussi essuyé de vifs reproches dans le sens ‘Pourquoi mets-tu des enfants au monde si c’est pour ne pas t’en occuper ?’”. Le constat de cette représentante des Länder allemands auprès de l’Union européenne à Bruxelles est sans appel : “Je garde une carrière intéressante grâce au système belge. En Allemagne, je n’aurais pas pu mener la même vie de mère qui travaille à plein-temps”.

Nombreuses sont les femmes à devoir jongler quotidiennement entre leur travail et leur(s) enfant(s), mais en Allemagne, surtout de l’Ouest, concilier vie professionnelle et vie familiale s’avère particulièrement difficile.