La France planche sur un plan de retrait des barrières automatiques aux péages sur les autoroutes. C’est en tout cas ce que prévoit le projet de loi d’orientation sur les mobilités qui sera présenté prochainement et devrait être voté, si tout va bien, au printemps 2019 au plus tard, selon Le Parisien. Ce rapport, qui a pour objet d’améliorer la mobilité, suggère que la suppression des barrières pourrait fluidifier le trafic et ainsi réduire aussi la pollution. Un débat bien dans l’air du temps.

Fini donc les longues files aux péages sur la route des vacances. Mais ce n’est pas encore pour demain. Des expériences vont d’abord avoir lieu dans le courant de l’année 2019 pour étudier la faisabilité d’un élargissement à grande échelle. Sur les phases de test, la Sanef, société qui gère une grande partie des autoroutes françaises, estime que les automobilistes économiseront au moins deux millions d’heures et dix millions de litres de carburant.

Concrètement, pour l’automobiliste, rien ne change. Les autoroutes resteront payantes, mais les barrières physiques seront supprimées et remplacées par des caméras de surveillance intelligentes qui scanneront les plaques pour définir le montant du paiement dont l’usager devra s’acquitter.

Pour ce faire, il y aura trois moyens de paiement. Le boîtier Télépéage tel qu’il existe déjà et qui permet de franchir les péages sans s’arrêter restera la solution la plus simple. Deuxième option, s’enregistrer via une application mobile, y renseigner son numéro de plaque et son compte bancaire. Chaque fois que la plaque sera scannée en passant les péages, le compte de l’utilisateur sera débité. Enfin, comme il semble que le gouvernement français ne veuille pas renoncer à la possibilité du paiement en liquide, il sera toujours possible de payer a posteriori en liquide chez un commerçant partenaire du nouveau système.

Quid pour les automobilistes belges ?

Pour les automobilistes étrangers, le système d’interconnexion des immatriculations européennes n’étant pas encore tout à fait opérationnel pour ce type de fonction, il faudra attendre que l’Europe légifère mais cela devrait être chose faite l’année prochaine. Sur la route des vacances, il faudra donc être vigilant car pas question d’espérer frauder. La France compte d’ailleurs durcir les sanctions, qui pourront aller jusqu’à 7 500 euros.

Pas de panique, toutefois, si le calendrier de mise en œuvre de ce projet se vérifie, ce n’est pas avant dix ans que l’ensemble des barrières de péage seront retirées de toutes les autoroutes françaises.