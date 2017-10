Une nouvelle liaison en ferry sera mise en place à partir du 1er mars entre Ostende et le Royaume-Uni, selon une information rapportée par la chaîne régionale Focus-WTV et confirmée lundi par le bourgmestre Johan Vande Lanotte.

Depuis le milieu du 19e siècle, un ferry assurait déjà la traversée outre-Manche mais celle-ci a pris fin en 2013 avec la faillite de TransEuropa Ferries.

Après un an et demi de négociations, la société britannique Seabourne Freigt devrait remettre le service en place, avec une flotte de trois bateaux qui assureraient six voyages par jour. Dans un premier temps, il s'agirait d'un service réservé aux camions, mais un projet de liaison pour les passagers serait également sur la table pour l'été 2019.

Selon la Ville d'Ostende, la nouvelle liaison permettrait la création de 60 emplois.