Le fondateur de Microsoft Bill Gates a acquis à Retie, en Campine anversoise, le haras De Begijnhoeve de Rob van Puijenbroek comme base européenne pour sa fille Jennifer (21 ans), cavalière internationale de sauts d'obstacles, rapportent vendredi les journaux de Mediahuis.

Le haras De Begijnhoeve est une écurie de dressage en pleine activité, mais l'équipe déménagera avec ses chevaux afin que Jennifer Gates ait une base pour la saison de compétition européenne de plein air au printemps 2019.

Le Begijnhoeve - un nouvel établissement luxueux datant de 2011 avec des pistes intérieures et extérieures, une villa et 8,5 hectares de terrain - était à vendre. Le prix de vente officiel de la ferme n'a pas été rendu public, mais il serait supérieur à 3 millions d'euros, écrit De Standaard. Jennifer Gates a récemment obtenu son diplôme de Stanford et souhaite maintenant se consacrer à plein temps à sa carrière de cavalière de sauts d'obstacles.

Il y a quatre ans, Bill Gates a acheté à Vosselaar (province d'Anvers) la jument Emilie de Diamant pour sa fille.