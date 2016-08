Boris Johnson: "Le Royaume-Uni va rester une puissance européenne engagée"

International

Le Royaume-Uni restera une "puissance européenne engagée" même lorsqu'elle aura quitté l'UE, a déclaré jeudi le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, lors d'une réunion internationale consacrée à la sécurité près de Berlin.

"D'un point de vue global, nous sommes un pays européen, nous sommes une puissance européenne engagée", a déclaré le chef de la diplomatie britannique lors d'un rendez-vous de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Potsdam (est).

Le Brexit ne va pas couper son pays du reste de l'Europe, a encore assuré M. Johnson à des journalistes : "quoi qu'il advienne de notre relation avec les traités de l'Union européenne, le Royaume-Uni ne va pas quitter l'Europe", a insisté M. Johnson, chef de file des partisans de la sortie de son pays de l'UE lors du référendum.

"Nous allons rester totalement impliqué dans la diplomatie et dans la politique de notre continent", a-t-il encore martelé, qualifiant l'OSCE "d'organisation fantastique".

Selon lui, la rencontre organisée jeudi à Potsdam, où se retrouvent 40 ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OSCE, devrait largement être consacrée aux tensions dans l'Est de l'Ukraine.

"Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que le continent européen est dans une bien, bien meilleure situation, dans un bien meilleur état qu'il y a 30 ans, même si clairement, il y a des problèmes", a-t-il dit.

"Nous allons parler de (...) ce que nous pouvons faire pour nous assurer que les observateurs de l'OSCE puissent y avoir les accès dont ils ont besoin et que l'intégrité territoriale (de l'Ukraine) et totalement et correctement respectée", a ajouté M. Johnson.

Les accords de Minsk, destinés à mettre fin au conflit ayant déjà fait plus de 9.500 morts, ont permis l'instauration d'un cessez-le-feu, régulièrement violé par des affrontements meurtriers entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes. Selon l'OSCE, les deux côtés semblent avoir récemment renforcé leur armement.

L'OSCE, présente dans l'Est de l'Ukraine depuis le début du conflit en avril 2014 et dont le mandat a été renouvelé jusqu'à fin mars 2017, compte dans la région un peu moins de 600 hommes, qui se plaignent régulièrement d'intimidations et de menaces.