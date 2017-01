La Cour suprême pourrait certes accorder ce mardi matin les moyens au Parlement de retarder l’enclenchement de l’article 50, mais Theresa May continue à regarder de l’avant. Après avoir déstabilisé les investisseurs la semaine dernière en annonçant la très probable sortie du Royaume-Uni du marché unique, la Première ministre britannique a dévoilé lundi une nouvelle stratégie industrielle nationale afin de leur redonner confiance. Jeudi, elle avait ainsi expliqué lors du Forum économique mondial organisé à Davos : "Une stratégie qui s’attaque aux faiblesses structurelles et durables de notre économie est essentielle si nous voulons promouvoir les avantages du marché libre et du libre-échange. Nous ne pouvons laisser agir seules les forces du marché international, ou juste compter sur un accroissement de la prospérité générale. Nous devons prendre le contrôle pour nous assurer que le libre-échange fonctionne pour tout le monde."

Hausse de la productivité

Cette déclaration confirme le tournant politique majeur pris par le parti conservateur et plus encore par un Royaume-Uni rallié depuis près de quarante ans au libéralisme le plus radical dessiné par l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher.

(...)