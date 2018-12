Le 15 novembre, la Première ministre britannique a jeté aux oubliettes sa célèbre doctrine "Pas d’accord vaut mieux qu’un mauvais accord", énoncée pour la première fois le 18 janvier 2017. Lors de l’officialisation de l’accord conclu avec les Vingt-sept, Theresa May avait en effet avoué : "Oui, des décisions difficiles et parfois inconfortables ont dû être prises. Je comprends très bien que certains ne soient pas contents de ces compromis mais cet accord répond aux motivations des électeurs et il est dans l’intérêt national. Ne pas aller de l’avant avec cet accord (...), ce serait prendre un chemin d’une grave et profonde incertitude."

(...)