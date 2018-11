Les équipes de négociations de l'UE et du Royaume-Uni ont conclu un accord sur le cadre de leur liens post-Brexit, sous la forme d'un projet de "déclaration politique" qui doit encore être validé lors d'un sommet dimanche, a annoncé jeudi le président du Conseil européen Donald Tusk.

Ce texte, qui sera joint au traité de retrait du Royaume-Uni, "établit les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et flexible" en matière commerciale, de politique étrangère, de défense et de sécurité, selon le texte de 26 pages vu par l'AFP.

On apprend ainsi que la période de transition après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019 pourra être prolongée de "un an jusqu'à deux ans". Cette période de transition doit permettre de préparer l'après-Brexit et en particulier la future relation économique et commerciale entre le Royaume-Uni et les 27 de l'UE.

Déjà des conséquences sur les bourses

La livre britannique a bondi de plus de 1% jeudi face au dollar après l'annonce d'un accord provisoire.

La devise n'est néanmoins pas revenue à son niveau d'avant sa lourde chute de jeudi dernier, lorsqu'elle avait plongé suite à la démission de plusieurs membres du gouvernement britannique.

Vers 10H40 GMT (11H40 à Paris), la livre s'échangeait à 1,2917 dollar, contre 1,2778 dollar mercredi vers 22H00 GMT. Elle cotait en outre 88,51 pence pour un euro à 10H40 GMT contre 89,09 pence la veille.

Theresa May fera une déclaration au Parlement jeudi

La Première ministre britannique Theresa May s'exprimera devant les députés à la Chambre des communes jeudi, a annoncé le gouvernement. "La Première ministre fera une déclaration à la Chambre plus tard dans la journée", a annoncé jeudi devant les députés Andrea Leadsom, ministre chargée des relations avec le Parlement.

© Reporters



Encore "beaucoup de discussions nécessaires", selon Merkel

Angela Merkel a estimé jeudi que "beaucoup de discussions" étaient nécessaires, notamment au sein même du Royaume-Uni, pour parvenir à un compromis sur le Brexit, à quelques jours du sommet censé sceller l'accord final.

"Nous avons déjà fait des progrès, mais il y aura certainement encore beaucoup de discussions nécessaires, surtout aussi au Royaume-Uni", a affirmé la chancelière allemande lors d'une discussion avec des entrepreneurs allemands.

Mme Merkel a promis de tout faire "pour arriver à un accord car une sortie sans accord serait (...) le pire des chemins à prendre" pour les économies européennes et britanniques mais aussi pour construire une future relation de confiance entre les 27 et Londres.

"Nous ne pouvons faire que deux choses: aller vers la Grande-Bretagne dans un esprit de partenariat, d'amitié et rester unis à 27 Etats membres", a ajouté Mme Merkel.