Brexit: la Belgique, terre d’accueil pour les avocats anglais?

International

On n’a pas fini de dresser la liste des conséquences que le Brexit, décidé par les citoyens britanniques fin juin, aura sur un tas d’activités économiques. Parmi les professions qui en seront affectées figurent les avocats, surtout ceux qui sont spécialisés en droit européen. Des cabinets anglais installés dans la capitale auraient déjà enregistré des départs et dans les barreaux du Royaume-Uni, le Brexit commencerait à sortir certains effets négatifs.

C’est dans ce contexte que le nouveau président de l’Ordre des barreaux francophone et germanophone (OBFG), l’avocat bruxellois Jean-Pierre Buyle, suggère que la Belgique accorde aux avocats anglais la liberté d’établissement et de prestation de services, pour autant qu’ils s’occupent de droit européen. "Malte et l’Irlande, qui sont des économies fermées et des pavillons de complaisance, ont déjà accompli cette démarche mais j’estime que la Belgique et Bruxelles, siège des principales institutions européennes et deuxième ville au monde, après Washington, à accueillir le plus grand nombre de lobbies, sont nettement mieux placées que quiconque pour exploiter une telle opportunité," plaide Me Buyle, pour qui en droit européen, les plaideurs anglais et belges sont les meilleurs.

Des avocats belges pourraient œuvrer aux côtés de leurs confrères et, en outre, bénéficier d’une clientèle fidèle à ceux-ci dans des dossiers de droit belge, souligne encore Me Buyle, qui, avec l’OBFG, son pendant néerlandophone (l’OVB) et le barreau de Bruxelles, rédige un protocole qui sera soumis aux barreaux anglais, gallois et écossais.

Le barreau de Bruxelles de même que la Région de Bruxelles-Capitale sont positifs mais le nouveau bâtonnier, Me Pierre Sculier, entend qu’un tel dispositif ne porte pas ombrage aux avocats nationaux et que son barreau garde la maîtrise du jeu. Il n’en encourage pas moins les avocats anglais déjà présents sur la place de Bruxelles à s’inscrire au tableau de l’Ordre.