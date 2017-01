Depuis son arrivée au pouvoir, Theresa May était critiquée pour son manque de clarté vis-à-vis du Brexit. Mardi, elle a mis les choses au clair en présentant douze points clés de sa vision du Brexit. Ses détracteurs ne pourront plus prétendre qu’ils ne savent pas où la Première ministre les emmène.

1. "Nous fournirons des faits certains quand nous le pourrons." Theresa May a tapé sur la table : avant le début des négociations avec les Vingt-sept, elle ne peut pas dévoiler ses cartes puis exposer ensuite les moindres détails des négociations, cela se révélerait contre-productif et irait à l’encontre de l’intérêt des Britanniques. Elle entend néanmoins les tenir au courant de l’évolution des débats. "Tout le monde ne saura pas tout tout le temps. Mais je donnerai le plus de gages d’assurance possible au cours du processus." Point capital, "l’accord final sera soumis au vote des deux chambres du Parlement britannique". Elle a ensuite admis qu’elle imaginait mal les deux chambres voter contre la volonté populaire.

2. "Quitter l’UE signifiera que nos lois seront faites à Westminster, Edimbourg, Cardiff et Belfast." Theresa May entend construire un Royaume-Uni fort, c’est-à-dire libéré de la soumission des lois et des juridictions européennes. "Take Back Control" (Reprendre le contrôle), l’un des slogans des "Brexiters" lors de la campagne du référendum, s’avère du coup nécessaire à cette puissance.

3. "Non seulement le gouvernement protégera les droits des travailleurs établis par la législation européenne mais il les étendra." La gauche craignait que les conservateurs profitent de la sortie de l’Union européenne (UE) pour revenir sur des droits importants, comme les congés maternité. Rien n’est pourtant encore assuré.