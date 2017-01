La Première ministre britannique ne doit pas "créer l'illusion" que le Royaume-Uni peut avoir les avantages de l'union douanière et du marché unique en quittant l'Union européenne, a souligné mardi Guy Verhofstadt, le représentant du Parlement européen pour les négociations sur le Brexit, en réaction au discours de Theresa May sur les plans de son pays pour sa sortie de l'UE.

"Nous n'accepterons jamais une situation dans laquelle il est meilleur d'être hors de l'Union européenne que d'en être membre. Si vous voulez les avantages du marché unique et de l'union douanière, vous devez en accepter les obligations", a commenté l'ancien Premier ministre belge.

M. Verhofstadt a aussi souligné que "tout le monde souhaitait obtenir un accord dans les deux ans", pour éviter la tenue de nouvelles élections européennes au Royaume-Uni. "Nous disposerons de 14 ou 15 mois pour conclure un accord, si nous pouvons commencer les discussions en avril ou en mai", a-t-il ajouté.

Le libéral a par ailleurs estimé qu'il serait difficile d'engranger de nombreux progrès si les Britanniques menacent de créer un paradis fiscal aux portes de l'Union européenne.

Londres avait récemment indiqué qu'elle pourrait passer à un autre modèle économique et fiscal pour rester compétitif si le Royaume-Uni n'obtenait pas l'accès qu'il souhaite au marché unique européen.





Charles Michel: "La clarté est dans l'intérêt de l'Europe et du Royaume-Uni"

"La clarté est dans l'intérêt de l'Europe et du Royaume-Uni" dans le cadre des négociations sur le Brexit, a indiqué mardi le Premier ministre Charles Michel, réagissant au premier discours de son homologue britannique Theresa May sur les plans de son pays pour sa sortie de l'UE.

"Il est essentiel que la Première ministre fixe le cap pour l'avenir de son pays", a commenté M. Michel, en réitérant son plaidoyer pour un Brexit "loyal et intelligent", qui se concentrera sur les attentes des citoyens.

"Nous avons besoin d'objectifs clairs et réalistes. Nous négocierons la nouvelle relation avec une approche juste et constructive", a-t-il poursuivi.

"Maintenant que nous connaissons les intentions, le processus ne peut être retardé. La procédure de sortie doit être rapide et cohérente", a-t-il conclu, en rappelant que la Royaume-Uni est le 4e client et le 6e fournisseur de la Belgique, d'où l'importance "d'éviter l'incertitude à tout prix".

"Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à faire partie du marché unique", a notamment affirmé Mme May mardi en dévoilant ses priorités pour les négociations à venir. Alors qu'elle a prévu de déclencher la procédure de divorce d'ici la fin mars, prélude à deux ans de discussions, elle a également annoncé qu'elle soumettrait l'accord final au vote du Parlement britannique comme le réclamaient nombre de députés.





Pour les milieux d'affaires, la clarté c'est bien, le libre-échange c'est mieux

Les milieux d'affaires britanniques saluaient le début de clarification de Theresa May sur le Brexit mardi mais, d'après eux, le plus dur commence pour sécuriser le meilleur accès possible au marché européen.

Le vote pour le Brexit fin juin s'est traduit pour le monde économique par une grande incertitude, toujours néfaste aux projets d'investissement. Et le flou entretenu jusqu'à présent par l'exécutif conservateur sur sa stratégie n'a pas aidé.

Le discours de la Première ministre Theresa May mardi a au moins le mérite d'afficher la couleur. Londres semble se diriger vers un "Brexit dur", avec une sortie du marché unique européen et de l'union douanière afin de négocier de nouveaux accords commerciaux avec l'Union européenne et d'autres pays dans le monde.

"Les entreprises vont saluer la plus grande clarté et l'ambition de créer un pays plus prospère et ouvert, avec les échanges les plus libres possibles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne", estime Carolyn Fairbairn, directrice générale de l'organisation patronale CBI.

Mais ce premier satisfecit accordé, les milieux économiques n'ont pas fondamentalement changé de discours. Ils mettent en avant les nombreuses inconnues qui persistent et souhaitent des actes concrets et une transition en douceur.

"Dans les affaires, ce qui compte vraiment c'est ce que vous obtenez des négociations, pas ce que vous souhaitez", prévient Adam Marshall, directeur général de la Chambre de commerce britannique.

"Bien que les entreprises aient désormais une vision plus claire des priorités de la Première ministre, elles vont se détacher du discours en se rendant compte qu'elles n'en savent pas beaucoup plus sur le résultat probable des négociations sur le Brexit", explique-t-il.

Car Theresa May a annoncé vouloir un nouvel accord douanier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ainsi qu'un accord de libre-échange "large et ambitieux" sans préciser à ce stade ce qu'ils pourraient recouper.

Elle n'a pas exclu que ces accords puissent être élaborés en se basant sur ceux déjà en place, comme dans "l'exportation de voitures et de camions ou la liberté de fournir des services financiers au-delà des frontières nationales".

Nombreuses questions en suspens

Le secteur automobile, par la voix de l'Association britannique des constructeurs et des vendeurs d'automobiles (SMMT), a d'ores et déjà répété qu'il voulait conserver l'accès à l'union douanière "pour aider à préserver le commerce avec l'UE, qui est sans droits de douane" et éviter des barrières néfastes à l'investissement et à la croissance.

De son côté, la City de Londres adopte un ton plus conciliant, même si les professionnels de la finance n'ont eu de cesse de mettre en garde contre la perte du passeport européen qui leur permet de proposer leur service sur l'ensemble du continent depuis le Royaume-Uni.

L'association City of London Corporation accueille favorablement la clarification fournie par Theresa May et le fait qu'elle veut "conserver l'accès le plus important possible au marché unique".

Ce lobby insiste toutefois particulièrement sur la nécessité d'avoir des accords de transition, qui "deviennent une nécessité encore plus grande" puisque le gouvernement a fait le choix d'une sortie complète de l'UE. Mme May a d'ailleurs laissé entendre qu'elle n'était pas sourde à cette demande.

La pression est donc grande sur le gouvernement, qui devrait lancer officiellement les négociations d'ici fin mars, avec un Brexit qui pourrait devenir effectif deux ans après, soit courant 2019.

Même si l'économie britannique fait des étincelles ces derniers mois, les prévisions sont beaucoup moins optimistes pour 2017, sur fond de poussée de l'inflation du fait de la chute de la livre et de prudence attendue des entreprises quant aux résultats des discussions avec l'UE.

Et à cet égard le discours du jour "n'a pas répondu à plusieurs questions très importantes", relève pour l'AFP Scott Corfe, économiste au sein du centre de recherche indépendant CEBR.

De ce fait, selon lui, "il va peu contribuer à débloquer l'investissement qui est actuellement mis entre parenthèses alors que des entreprises préfèrent opter pour le 'wait and see'".





"Enfin apporté un peu de clarté"

Le ministre allemand des Affaires étrangères a jugé mardi que le Royaume-Uni avait "enfin apporté un peu de clarté" après le discours de Theresa May soulignant que la sortie de l'Union européenne impliquait aussi celle du marché unique.

"Nous saluons le fait que la Première ministre britannique a esquissé aujourd'hui la vision de la sortie (de l'UE) de son gouvernement et a enfin apporté un peu de clarté quant aux plans britanniques", a dit Frank-Walter Steinmeier dans un communiqué.

Il a appelé "à des relations aussi bonnes, étroites (...) que possible" une fois le Brexit formalisé.

Mais le chef de la diplomatie allemande a dans le même temps rappelé la position de fond de Berlin et des autres pays de l'UE : "les négociations ne commenceront que lorsque la Grande-Bretagne aura officiellement fait part de son souhait de sortir" de l'UE. La dirigeante britannique a promis d'enclencher cette procédure fin mars, prélude à deux ans de négociations.

Et M. Steinmeier a une nouvelle fois souligné que la mission des 27 Etats restants était de "renforcer la cohésion de l'Union européenne et de préserver l'intégrité du marché unique".

L'UE a exclu de donner à Londres un accès "à la carte" au marché commun, c'est-à-dire avoir dans le même temps une liberté de circulation pour les les citoyens, alors que beaucoup des partisans du Brexit ont cité le contrôle de l'immigration comme leur principale motivation.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a qualifié mardi de "plus réaliste" le discours prononcé par la Première ministre britannique Theresa May sur ses objectifs dans la future négociation de divorce avec l'Union européenne.

"Triste processus, des temps surréalistes mais au moins une annonce plus réaliste sur #Brexit", a commenté M. Tusk sur son compte Twitter, assurant que l'UE à 27 était "unie et prête à négocier" dès que l'article 50 du traité de Lisbonne aura été déclenché.





Un "départ ordonné" est un "pré-requis" pour la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni

Un "départ ordonné" est un "pré-requis" pour la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a estimé le négociateur de la Commission européenne, le Français Michel Barnier, mardi sur Twitter.

"Un accord sur un départ ordonné est un pré-requis pour un futur partenariat. Ma priorité est d'obtenir le bon accord pour EU27 (les 27 Etats membres restants de l'UE, ndlr). #Brexit", a écrit, en anglais, M. Barnier sur le réseau social, après que la Première ministre Theresa May a défendu une rupture "claire et nette" lors d'un discours quelques heures plus tôt.





La livre sterling remonte avec le discours de Theresa May

La livre sterling est remontée mardi face au dollar et à l'euro après le discours très attendu de la Première ministre Theresa May, les investisseurs effaçant les pertes de la monnaie britannique enregistrées lors des dernières séances.

A 12H50 GMT, la livre regagnait du terrain face à l'euro, à 86,72 pence pour un euro, comme face au dollar, à 1,2340 dollar pour une livre, contre respectivement 87,77 pence pour un euro et 1,2171 dollar une heure auparavant.