Des clarifications supplémentaires concernant l'accord sur le Brexit pourraient encore être apportées par l'UE dans les prochains jours, a affirmé vendredi la Première ministre britannique Theresa May, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. "Des discussions auront lieu dans les prochains jours sur la manière d'obtenir les assurances dont le parlement britannique a besoin pour être en mesure d'approuver l'accord", a-t-elle indiqué.

Les Vingt-sept ont adopté jeudi soir des conclusions sur le Brexit visant à rassurer les parlementaires britanniques à propos du filet de sécurité ("backstop") prévu sur la frontière irlandaise, cherchant ainsi à aider Theresa May, mais sans lui faire de réelle concession.

A leur arrivée au deuxième jour du sommet vendredi matin, plusieurs leaders ont laissé entendre que Mme May ne devait pas tabler sur des concessions de l'UE pour passer l'écueil de son parlement.

A l'issue de la réunion, la dirigeante conservatrice a cependant estimé qu'il existait une marge pour obtenir plus des Européens. Les "discussions avec mes collègues aujourd'hui ont montré qu'il est en fait possible d'avoir de futures clarifications et discussions", a-t-elle affirmé.

Une renégociation de l'accord, "qui est le meilleur possible", n'est par contre pas envisageable, a-t-elle souligné.