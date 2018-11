Après d'âpres discussions, les négociateurs européens et britanniques sont parvenus mardi à un projet d'accord de divorce, qui doit encore être entériné au niveau politique à Londres et Bruxelles. Côté britannique, la Première ministre Theresa May a convoqué ses ministres mercredi à 14h00 (locale, 15h00 HB) pour examiner le projet d'accord, a indiqué le gouvernement britannique dans un communiqué.

Les ministres ont été conviés à Downing Street pour "lire le document en amont de la réunion", a précisé l'exécutif.

Peu avant 17H00, le ministre de la Santé est arrivé au 10 Downing Street, suivi peu après par le secrétaire d'Etat aux Transports, Chris Grayling, et le ministre du Commerce international, Liam Fox.

De leur côté, les ambassadeurs des 27 pays de l'UE se retrouveront mercredi après-midi à Bruxelles, selon deux sources diplomatiques.

Les détails de l'accord n'ont pas été dévoilés, en particulier en ce qui concerne la question de la frontière irlandaise sur laquelle les négociations butaient ces dernières semaines.

Mais selon la chaîne irlandaise RTE, qui cite deux sources gouvernementales, le projet d'accord contient bien l'instauration d'un "filet de sécurité" qui doit éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande.

"Il aura la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni avec des dispositions +plus approfondies+ pour l'Irlande du Nord en termes douaniers et réglementaires", a tweeté son journaliste Tony Connelly.

La conclusion d'un accord a été jugée "encourageante" par le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, David Mundell. "Nous avons besoin de réfléchir en détails (au texte), de voir ce qu'il contient, et espérons-le, d'être en mesure de soumettre cet accord" au Parlement, a-t-il réagi.

Mais il devra franchir l'étape du conseil des ministres, avant celle du parlement britannique, ce qui est loin d'être gagné au vu des divisions au sein du Parti conservateur de Theresa May.

"Même si un accord a été signé par l'UE, rien ne garantit qu'il sera accepté par le cabinet et le Parlement britanniques", a souligné Ruth Gregory, économiste dans le cabinet de recherche économiques Capital Economics, disant qu'elle ne serait "pas surprise" si de nouvelles démissions intervenaient dans le gouvernement.

"Et quand l'accord sera voté au Parlement, il suffira que quelques députés conservateurs eurosceptiques et le DUP (nord-irlandais, allié de Theresa May) joignent leurs forces aux députés travaillistes pour le rejeter", a-t-elle ajouté.

Les partisans du Brexit craignent que l'accord ne contraigne le Royaume-Uni à se plier aux règles de l'UE pendant des années, et l'empêche de véritablement couper les liens.

Ce projet d'accord est "tout à fait inacceptable pour quiconque croit en la démocratie", a tonné sur la BBC l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, l'un des leaders du camp pro-Brexit. "Si la question est +vais-je voter contre cet accord, la réponse est oui".

"C'est une trahison", a renchéri le député conservateur eurosceptique Jacob-Rees Mogg. "Cela nous maintiendrait dans l'union douanière et, de fait, dans le marché unique. Nous serions un Etat vassal" de l'UE.

La conclusion des négociations pourrait permettre l'organisation d'un sommet européen exceptionnel d'ici la fin du mois de novembre pour entériner l'accord.

Le temps presse pour l'UE comme pour le Royaume-Uni, s'ils veulent faire ratifier l'accord par leurs parlements respectifs avant la date de la sortie britannique de l'Union européenne, le 29 mars 2019.

La livre britannique, déjà en nette hausse face au dollar et face à l'euro, a accru ses gains à l'annonce d'un accord. Vers 18h50 HB, elle s'échangeait pour 1,3003 dollar contre 1,2849 lundi vers 23h00 HB. Elle gagnait également du terrain face à l'euro à 86,72 pence pour un euro, après avoir atteint un niveau plus vu depuis mi-avril à 86,56 pence vers 16H45 GMT, contre 87,30 pence la veille au soir.